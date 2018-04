Rosenborgs nordlendinger fikset seier

NTB Sport

Ingen av de 22 spillerne som startet kampen for sine respektive lag var lokale, men Tobias Christensen, som kom inn etter 66 minutter for Start, sikret ett lokalt innslag i løpet av de 90 minuttene.

Til slutt ble Tore Reginiussens hodestøt og Anders Konradsens skuddfot forskjellen på lagene. Altaværingen Reginiussen stanget inn Rosenborgs ledermål etter 47 minutter da han knuste sin oppasser i lufta etter en corner, mens bodøværingen Konradsen økte til 2-0 på overtid.

Dermed ble det trøndernes nordlendinger som fikset seieren søndag.

– Det er som regel alltid noen nordlendinger i Rosenborg. Det er jo veldig mange trøndere i Ranheim, så de har vel tatt de fleste. Vi har vel et OK lag likevel, sa Reginiussen til NTB etter kampen, vel vitende om at lillebror Mads Reginiussen ble matchvinner da Ranheim slo Lillestrøm 1-0.

RBK styrte

Før Reginiussens scoring hadde RBK presset på for 1-0, men Starts nyinnkjøpte keeper Jonas Deumeland gjorde en solid debut og holdt gjestene lenge inne i kampen.

Etter 13 minutter ble Deumeland reddet av stolpen da Yann-Erik de Lanlay prøvde seg på en hælflikk etter et innlegg fra høyre. Ballen hadde retning det lengste hjørnet, men traff stolpen og forsvant ut igjen.

Etter 43 minutter var det Nicklas Bendtner sin tur til å treffe aluminiumet. Dansken fikk ballen av Alexander Søderlund, før han avsluttet i stolpen og ut.

Kun to minutter etter pause fikk imidlertid Reginiussen ballen i nettet da han steg til værs på bakre stolpe og headet inn 1-0.

Konradsen-suser

Start-laget forsvarte seg store deler av kampen og maktet aldri å sette RBK under noe stort press. Rafik Zekhnini kunne punktert kampen etter 81 minutter da han ble servert av Søderlund, men den innlånte Fiorentina-spilleren maktet ikke å stokke beina tidsnok.

Like før hadde Start en god mulighet på en corner da André Hansen fikk slått unna etter en heading, og på overtid avgjorde Anders Konradsen kampen.

Midtbanespilleren fikk ballen i returrommet og dunket ballen i nettaket til 2-0. 27-åringens kontraktsforlengelse med Rosenborg ble annonsert tidligere søndag, og hovedpersonen selv markerte den nye avtalen med scoring.

– Det er hyggelig å krone en ny kontrakt med en liten salutt av en scoring, så det var artig. Det har vært en fin helg og det føles bra å få signert den nye kontrakten, sa han til NTB.

Resultatet gjør at Rosenborg ligger på fjerdeplass med 11 poeng, mens Start fortsatt er helt sist med tre poeng.

