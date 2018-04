Ny nedtur for Zlatan og Galaxy

NTB Sport

Svensken startet på topp sammen med norske Ola Kamara, men de kom ikke til særlig mange sjanser. Kamara hadde tre avslutninger på mål, flest i laget, Ibrahimovic ingen.

– Dette var dritt, sa Ibrahimovic etter kampen, ifølge Expressen.

Josef Martinez ga gjestene ledelsen halvveis i første omgang, etter at han tidligere misbrukte et straffespark. På overtid fikk Atlanta et nytt straffespark da Jørgen Skjelvik felte Romario Williams, og det ble omsatt i scoring av Miguel Almiron. Laget er ubeseiret i seks kamper.

– Første omgang var ikke bra. Vi var dårlig organisert og gjorde for mange feil, sa Ibrahimovic, som for første gang spilte en hel kamp i MLS.

– Det føltes bra, men det spiller ingen rolle så lenge vi tapte.

Nær scoring

Kamara og Skjelvik hadde to av hjemmelagets største sjanser. Kamara prøvde seg med et spektakulært brassespark etter at Ibrahimovic nikket ballen til ham, men avslutningen gikk rett utenfor.

Skjelvik avsluttet ved nærmeste stolpe på et hjørnespark i annen omgang, men skuddet gikk så vidt utenfor. Både Skjelvik og Kamara spilte hele kampen.

I debuten kom Ibrahimovic inn og bidro med to mål til å vende 0-3 til seier 4-3 i byderbyet mot Los Angeles FC. Han ble matchvinner også mot Chicago Fire, men ellers er det blitt to skuffende 0-2-tap.

Hattrick og tap

Det var flere målfester i MLS denne helgen. Ignacio Piatti gjorde hattrick for Montreal Impact på hjemmebane, men det ble likevel tap 3-5 mot Los Angeles FC. Carlos Vela scoret vinnermålet for gjestene.

Jo Inge Bergets klubb New York City, som møter Portland Timbers søndag, topper tabellen i Eastern Conference med 17 poeng, ett foran Atlanta.

Sporting Kansas City, som fredag knuste Vancouver Whitecaps 6-0, er best i vest med 17 poeng, ett foran Los Angeles FC. Galaxy er nummer fire.

