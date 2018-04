Lightning videre i NHL-sluttspillet

NTB Sport

Mikhail Sergatsjev, Nikita Kutsjerov og Ryan Callahan scoret for Lightning i en kamp som var spennende helt til Callahan fastsatte resultatet i tomt bur to sekunder før slutt.

Andrej Vasilevskij reddet 26 skudd for Lightning, som går videre med 4-1 i best av sju klamper.

– Du trenger at de beste spillerne står fram, og det gjorde de, sa trener Jon Cooper.

Kutsjerov, som var nummer tre på poenglista i grunnserien med 100 poeng, hadde fem mål og fem assist i kampene mot Devils.

– Han hevet spillet sitt i alle kampene, sa Cooper om 24-åringen.

Capitals har vendt

Niklas Bäckström styrte inn et skudd fra Dmitrij Orlov 11.53 minutter inn i forlengningen og ga Washington Capitals 4-3-seier over Columbus Blue Jackets. Dermed leder hovedstadslaget 3-2 i best av sju kamper og trenger bare en seier til.

Capitals tapte de to første kampene på hjemmebane, men har nå vunnet tre på rad. Bäckström scoret to mål i lørdagens kamp, Jevgenij Kuznetsov og T.J. Oshie ett hver. Fire av de fem første kampene er blitt avgjort i forlengning.

Bäckströms kølle var i brysthøyde da han endret retning på Orlovs skudd fra blålinjen. Gjestene ropte på høy kølle, men videogjennomgangen viste at målet var korrekt.

– Et av de herligste mål jeg har scoret, sa svensken.

Stoppet Bruins

Toronto Maple Leafs henger med i sluttspillet etter å ha slått Boston Bruins 4-3 borte i en vinn-eller-forsvinn-kamp. Tyler Bozak og James van Riemsdyk scoret med 89 sekunders mellomrom i midtperioden da gjestene gikk opp i 4-1, og laget holdt unna blant annet gjennom flere tøffe undertallsspill.

– Dette var tøft for nervene, men vi sto imot, sa løperen Nazem Kadri.

Frederik Andersen reddet 42 skudd for Toronto.

