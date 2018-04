Iniesta: – Offentliggjør framtiden om noen dager

NTB Sport

33-åringen var rød i øynene da han gikk av banen til stående applaus rett før slutt i en kamp der han selv scoret det fjerde målet. Etterpå løftet han som kaptein cuptrofeet og snakket om at det var en «dag full av følelser».

– I uken som kommer offentliggjør jeg min beslutning om framtiden, men dager som denne vil alltid leve i minnet, sa han etterpå.

Han ble spurt om det var hans siste finale som Barcelona-spiller.

– Det er mulig. Om noen dager forteller jeg har jeg har bestemt, men ikke i dag. Dette er en veldig spesiell dag, full av følelser, sa Inista.

Kina neste?

33-åringen har vært knyttet til kinesiske Chongqing Dangdai Lifan. Klubbens hovedsponsor sa lørdag til nyhetsbyrået Xinhua at han er «sikker» på at klubben vil sikre seg Iniesta.

For over en måned siden varslet Iniesta at han vurderte tilbud fra Kina og lovet å ta en avgjørelse innen utgangen av april. Han akter å holde ord.

– Det begynner å bli klart, og dere får vite det snart, sa han.

Iniesta var spilleren alle snakket om etter kampen. Selv Lionel Messi, som scoret ett mål og la opp til to, havnet i skyggen.

Trenerskryt

– I dag spilte han på så høyt nivå at det virket som han var 25 år gammel. Det blir vanskelig å finne noen som kan erstatte ham, sa Sevilla-trener Vincenzo Montella.

– Da jeg var spiller ville jeg ha gitt min høyre arm for å kunne gjøre tingene han og Messi gjør. Det er flaks at vi har ham, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde.

Iniesta vant Copa del Rey for sjette gang. Han har tre mesterligatitler, to EM-titler og en VM-tittel. Neste helg blir han trolig seriemester for niende gang.

– Dette var en stor kveld på alle måter, både kollektivt og personlig. Vi skal prøve å sikre serietittelen også, så vi kan avslutte sesongen med en god smak i munnen, sa Iniesta.

– Alle vil gråte

Lagkamerat Jordi Alba uttalte seg som om avgjørelsen om å reise allerede er tatt.

– Det har vært og er en glede å dele garderobe med ham. Han er nummer en både i sin posisjon og som person, sa Alba.

– Avgjørelsen han tar må respekteres, for det fortjener han. Men dagen Iniesta drar kommer vi alle til å gråte. Vi kommer til å savne ham.

(©NTB)