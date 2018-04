Gjev Amnesty-utmerkelse til Kaepernick

NTB Sport

Kaepernick startet i 2016 en protestbevegelse som fikk enorm oppmerksomhet da han før San Francisco 49ers' kamper valgte å knele mens USAs nasjonalsang ble spilt. Han gjorde det klart at det var en protest mot rasediskriminering og en oppfølging av «Black lives matter»-kampanjen.

Etter hvert valgte et stort antall spillere på mange lag og i ulike idretter å følge hans eksempel.

Samtidig var det en svært omstridt handling. President Donald Trump tok til orde for at spillere som knelte under nasjonalsangen burde få sparken. Kaepernick mistet etter hvert jobben sin i 49ers og har ennå ikke fått kontrakt med noen annen klubb, selv om de fleste er enige om at han er mer enn god nok til å spille i NFL.

Inspirasjon

– Han konfronterte rasediskriminering. Han nektet å inngå kompromiss, og han inspirerte andre, tvitret Amnesty International etter at Kaepernick ble tildelt «Ambassador of Conscience»-prisen i Amsterdam lørdag.

– Gjennom hans aktivisme fortsetter han å inspirere mange andre i deres kamp for menneskerettigheter, tvitret organisasjonens generalsekretær Salil Shetty.

Kaepernick ble tildelt prisen av tidligere Niners-lagkamerat Eric Reid, den første som sluttet seg til kneleprotesten. Heller ikke han har nå kontrakt med noe NHL-lag.

Glede og smerte

– Hvordan kan man reise seg for nasjonalsangen i et land som preker «frihet og rettferdighet for alle», men som er så urettferdig mot mange av dem som bor der, spurte Kaepernick retorisk under sin tale i Amsterdam.

– Det gir meg stor glede at Eric er her for å introdusere meg, men jeg føler smerte over at han ved å knele og vise mot for å beskytte svarte og brune menneskers rettigheter i Amerika er blitt utstøtt fra NFL selv om han er i sin beste alder og anerkjent som en av ligaens beste.

Blant tidligere mottakere av Amnesty-utmerkelsen er fredsprisvinnerne Nelson Mandela og Malala Yousafzai.

