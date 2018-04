Endelig Glimt-scoring etter 1-1 borte mot Kristiansund

NTB Sport

Det ble ingen stor forestilling i lagenes første møte i eliteseriesammenheng. Bodø/Glimt kom fra fire strake tap etter seieren i seriepremieren. Laget klarte seg bra mot Rosenborg mandag, men slet lenge med Melbo i cupen.

– Vi må hjem og trene. Det ble en jevn kamp som kunne bikket begge veier. Vi fikk ett mål, men vi er ikke fornøyd med bare ett poeng, sa Glimts veteran Trond Olsen til Eurosport.

Olsen kom inn som innbytter.

Laget fikk en flott start på kampen, og etter 20 minutter fikk de endelig nettkjenning. Glimt-spillerne overlappet flott på venstrekanten og Amor Layouni avsluttet via Kristiansund-forsvareren Andreas Hopmark og i mål.

Laget hadde gått fire kamper uten å ha scoret et eneste mål.

– Det var bare å slå til og et veldig viktig mål for oss, sa Layouni til Eurosport om den forløsende scoringen.

Stian Aasmundsen fikk ballen rett i beina fra Daouda Bamba like utenfor 16-meteren og skuddet hans gikk i mål utenfor Zoran Popovics rekkevidde.

Kristiansund er alltid leie å slå på eget gress. Laget har bare tre tap på 17 hjemmekamper. KBK kan nok takke sin målvakt Sean McDermott for poenget. Han vartet opp med flere gode inngripener.

– Et OK resultat for begge lag. Vi kom egentlig aldri i gang. Det ble mye en mot en. Det kollektive, spesielt på offensiven uteble, slo KBK-trener Christian Michelsen fast.

(©NTB)