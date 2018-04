Davis sendte Pelicans videre i sluttspillet

NTB Sport

De 47 poengene er ny klubbrekord i sluttspillet, og Davis scoret hele 33 av dem i siste halvdel, deriblant 12 i de fem siste minuttene. Pelicans slo ut Trail Blazers i fire strake kamper.

– Dette var moro. Det er en fantastisk følelse å spille så godt og feie et så godt lag ut av sluttspillet på fire kamper, sa Davis.

Han var ikke den eneste som var vanskelig å stoppe. Jrue Holiday scoret 41 poeng, og 88 poeng er tangering av det meste to lagkamerater har scoret i en NBA-sluttspillkamp (John Havlicek og Jo Jo White i 1973).

– Stjernene deres ga publikum et show i dag, sa Blazers-trener Terry Stotts.

Det er bare annen gang New Orleans er videre fra 1. runde i sluttspillet siden byen fikk et NBA-lag igjen for 16 år siden.

Simmons i godt selskap

Australske Ben Simmons ble første NBA-rookie siden Magic Johnson i 1980 med trippel-tosifret i sluttspillet da han hjalp Philadelphia 76ers til seier over Miami Heat. Simmons scoret 17 poeng, hentet 13 returer og leverte 10 assist da Sixers vant 106-102 og tok ledelsen 3-1.

J.J. Redick scoret 24 poeng og førte an blant sju Sixers-spillere med tosifret poengtall.

21-årige Simmons er tredje yngste spiller som har greid trippel-tosifret i sluttspillet, etter Magic Johnson og LeBron James.

Han er også første Sixers-spiller som greier trippel-tosifret i sluttspillet siden Charles Barkley i 1991. Han er altså i meget godt selskap.

Dwyane Wade kom inn fra benken fra Heat og scoret 25 poeng, men til ingen nytte.

Slo grunnserievinneren

Jimmy Butler scoret 28 poeng, 12 av dem på trepoengere, da Minnesota Timberwolves slo grunnseriens beste lag Houston Rockets 121-105 og reduserte til 1-2 i best av sju kamper.

– Denne byen fortjener å være i sluttspillet litt lenger. Så lenge vi spiller forsvar som i dag, har vi en sjanse, sa Butler.

James Harden scoret 29 poeng for Rockets, som slet med sine fryktede langskudd og traff med bare 15 av 41 trepoengforsøk. Hjemmelaget satte like mange på 27 forsøk.

Ricky Rubio greide 26 poeng, 11 returer og 10 assist da Utah Jazz slo Oklahoma City Thunder 115-102 og tok ledelsen 2-1. Det er første trippel-tosifret for en Jazz-spiller i sluttspillet på 17 år. Karl-Anthony Towns leverte 18 poeng og 16 returer.

