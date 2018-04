Conte forsvarer sin egen Chelsea-statistikk

NTB Sport

Chelsea tok sin 65. seier under Contes ledelse da Burnley ble slått 2-1 torsdag. Det skjedde i italienerens 100. kamp som manager for blåtrøyene.

Det er bare Mourinho som har hatt større seiersprosent i sine 100 første Chelsea-kamper. Portugiseren vant 72 av dem.

– Det er utvilsomt en god statistikk, men jeg vet at vi kunne vært bedre denne sesongen. Mourinho vant 72 av sine første 100? Vi snakker om en fantastisk manager, men la oss ikke glemme at det er mange år siden han hadde sine 100 første kamper her. Nå er det ikke så enkelt lenger, sier Conte.

– Å ha slike resultater i dagens Chelsea er noe jeg må være fornøyd med. Men som sagt kunne vi vært enda bedre.

Conte vant i fjor Premier League i sin første Chelsea-sesong. Året før endte klubben helt nede på 10.-plass.

– Jeg vant ligaen med Juventus etter to strake 7.-plasser. Når du da vinner tittelen, er det noe helt spesielt. Det er ingen enkel prestasjon. Det var det samme da vi vant i fjor etter å ha endt på 10.-plass. Selv om Chelsea har vunnet mange titler tidligere, er det ikke enkelt å vinne slik fotballen er i dag, sier Conte.

Søndag kan han lede Chelsea til en ny FA-cupfinale. Laget er favoritt i semifinalen mot Southampton på Wembley. Lykkes han, blir Mourinho og hans Manchester United motstander i finalen samme sted.

