Salah tangerte PL-rekord da Liverpool rotet bort seieren

Luis Suárez, Cristiano Ronaldo og Alan Shearer var inntil lørdag de eneste som hadde scoret 31 mål i en Premier League-sesong med 38 serierunder. Lørdag skrev Salah seg inn på den eksklusive listen da han økte Liverpools ledelse til 2-0 borte mot WBA.

Før det hadde skadeplagede Danny Ings gitt Liverpool en drømmestart. Spissen, som ikke hadde scoret på to og et halvt år, brukte kun tre minutter på å finne veien til nettmaskene på The Hawthorns.

Men Liverpool har rotet bort en ledelse før, og lørdag skjedde det igjen. I løpet av kampens siste 15 minutter ble 2-0-ledelsen til 2-2, og hjemmelaget fikk fornyet et ørlite håp om Premier League-spill også neste sesong.

– Vi kontrollerte kampen, deres eneste muligheter var på dødballer. Med unntak av dødballene forsvarte vi oss godt, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC etter kampen.

Tabelljumbo West Bromwich har så godt som rykket ned, men syltynn teori holder liv i håpet om fortsatt spill i den øverste divisjonen.

Vannet ikke i pausen

Klopp var ikke fornøyd med at WBA ikke vannet banen i pausen. Han mente det gjorde det vanskeligere å spille.

– Det utgjør en stor forskjell. Et lag som West Bromwich trenger ikke våt bane, de kan fortsette å spille på tørr bane i mesterskapsserien neste sesong.

WBA slet med å komme inn i kampen, og de helrøde gjestene hadde full kontroll i første omgang. Unntaket kom etter 38 minutter da vertene kun var centimeter fra å utligne.

Liverpool gikk til pause med 1-0-ledelse etter at Sadio Mané la hardt inn foran mål etter en corner. Ballen ble dempet av Georginio Wijnaldum og banket i mål av Ings.

Salah doblet ledelsen da han chippet ballen over en utrusende Ben Foster i WBA-målet etter 72 minutter. Dermed tangerte han rekorden til Suarez, Ronaldo og Shearer. Nå har egypteren tre kamper igjen på å ta rekorden alene, og han har også mulighet til å både tangere og slå rekorden til Andy Cole og Shearer på 34 mål i Premier League fra den gangen sesongen besto av 42 serierunder.

Utlignet mot slutten

Liverpool hadde få problemer med å stoppe hjemmelagets forsøk i annen omgang, helt til det 79. minutt. Da reduserte Jake Livermore etter en corner og skapte ny spenning i kampen. To minutter før full tid kriget Salomón Rondón inn ballen etter et frispark, og hjemmelaget satte inn en sluttspurt. Det ga ikke resultat, og dermed endte kampen 2-2.

Med ett poeng er Liverpool oppe på 71 poeng, tre bak Manchester United på andreplass, og tre poeng foran Tottenham på plassen bak. Liverpool har en kamp mer spilt enn lagene rundt seg på tabellen. Klopps mannskap har igjen Stoke (h), Chelsea (b) og Brighton (h) før sesongen er over, i tillegg til mesterligaens semifinaler og en eventuell finale.

WBA har nå 25 poeng, det er åtte poeng opp til trygg plass. Klubben kan maksimalt ta ni poeng i sine resterende kamper mot Newcastle (b), Tottenham (h) og Crystal Palace (b).

