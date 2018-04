Milan-smell mot bunnlaget i Serie A

NTB Sport

Før kampen hadde Milan-laget spilt uavgjort fire kamper på rad. Før uavgjortrekken tapte laget mot Juventus, og lørdag ble det tap igjen.

Pietro Iemmellos 1-0-scoring etter 29 minutter ble kampens eneste. Benevento er allerede klar for Serie B, men tok en svært overraskende seier til tross for å ha avsluttet med ti mann.

Cheick Diabaté ble nemlig utvist etter 80 minutter, men gjestene holdt unna og tok sesongens femte trepoenger.

Resultatet betyr at Benevento er oppe i 17 poeng på 34 kamper, mens Milan er på sjetteplass med 54 poeng. Laget kan imidlertid bli forbigått av Atalanta søndag.

Sassuolo tok tre poeng ved å slå Fiorentina 1-0 hjemme. Gjestenes Bryan Dabo fikk sitt annet gule kort allerede etter 30 minutter, og Sassuolo benyttet seg av overtallet. Matteo Politano ble matchvinner med sin scoring etter 41 minutter.

God generalprøve for Roma

Et uttrykk i teaterverden er at en dårlig generalprøve gir en god premiere. I så fall ligger Roma tynt an etter en solid 3-0-seier mot Spal i Serie A lørdag.

Det italienske laget møter Liverpool i den første semifinalen i mesterligaen tirsdag. Liverpool rotet bort en 2-0-ledelse og måtte nøye seg med 2-2 mot West Bromwich tidligere lørdag, mens Roma hentet hjem tre komfortable poeng.

Roma, som hadde blant andre Cengiz Ünder, Edin Deko, Daniele De Rossi og Diego Perotti på benken fra start, halte likevel i land en trygg seier.

På tredjeplass

Et selvmål av Francesco Vicari ga Roma ledelsen etter 33 minutter, før Radja Nainggolan doblet ledelsen etter 52 minutter. Patrik Schick fastsatte resultatet til 3-0 etter 60 minutter, og Roma-trener Eusebio Di Francesco kan nå rette oppmerksomheten mot Liverpool og Anfield med tre poeng i bagasjen.

Roma er på tredjeplass i Serie A med 67 poeng, mens Spal er på 17.-plass med 29 poeng og havner på nedrykksplass om Crotone vinner søndag.

