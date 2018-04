Jarstein stengte buret da Hertha vant

NTB Sport

Også Per Ciljan Skjelbred spilte hele kampen for Hertha Berlin. Jarstein leverte flere gode redninger i første omgang. Målene kom etter pause ved Davie Selke (på et omstridt straffespark), Matthew Leckie og Alexander Esswein.

Jarstein og Skjelbreds Hertha ligger nå som nummer ni på tabellen og har en liten sjanse til å sikre seg europacupspill.

– En stor kompliment til laget mitt. De jobbet hardt og fulgte planen, sa Hertha-trener Pal Dardai.

Eintracht Frankfurt kom ned på jorda etter å ha spilt seg fram til cupfinale onsdag.

Bayern München fortsetter å valse over all motstand i Bundesliga. Lørdag klarte Hannover å holde nullen mot serievinnerne i 57 minutter. Thomas Müller ga Bayern München ledelsen, før Robert Lewandowski og Sebastian Rudy økte til 3-0.

– Alt i alt spilte vi fremragende. Laget er i toppform uansett hvem som spiller, sa trener Jupp Heynckes, som fire dager før mesterligasemifinalen mot Real Madrid lot flere av stjernene få hvile uten at det ødela kvaliteten.

Iver Fossum ble byttet inn for Hannover da det gjensto i overkant av 20 minutter.

Hoffenheim-fest

Håvard Nordtveit spilte annen omgang da Hoffenheim imponerte med 5-2-seier borte mot RB Leipzig. Hoffenheim ledet 3-0 til pause etter mål av Mark Uth, Serge Gnabry og Pavel Kaderábek.

Kun to minutter etter pause fikk hjemmelagets svenske Emil Forsberg se det røde kortet. Med en mann mindre på banen reduserte den kommende Liverpool-spilleren Naby Keïta, bare for å se at Uth økte til 4-1 sekunder senere. Lukas Rupp scoret også for gjestene, som føk forbi Leipzig og inntok 5.-plassen.

Det er bare to poeng fram til Leverkusen på fjerdeplassen som gir mesterligaspill. Leverkusen fikk juling av Borussia Dortmund, som vant 4-0 etter at engelske Jadon Sancho scoret sitt første bundesligamål og la opp til to andre mål.

Marco Reus scoret to mål, fikk en scoring annullert og misset et straffespark, mens Maximilian Philipp scoret en gang for Dortmund, som klatret til tredjeplass.

Hamburg-håp

Hamburg vant den viktige bunnkampen mot Freiburg 1-0 med scoring av Lewis Holtby og tente et lite håp om å overleve i 1. Bundesliga. Hamburg har aldri vært ute av toppserien siden den ble opprettet i 1963.

Lørdagens seier gjør at Hamburg er fem poeng bak Freiburg på kvalifiseringsplassen med tre serierunder igjen å spille. Wolfsburg og Mainz har like mange poeng som Freiburg.

– Seieren føles godt i dag, men allerede i morgen må vi rette blikket mot neste kamp mot Wolfsburg, sa Holtby. Den tidligere Tottenham-spilleren sto for en flott soloprestasjon da han tidlig i 2. omgang driblet flere motspillere og scoret.

Freiburgs jakt på utligning ble vanskeligere da Caglar Söyüyncü ble utvist med to gule kort 20 minutter før slutt.

