Gunnarsson skjøt Cardiff nærmere opprykk

Sean Morrison nikket inn Cardiffs ledermål etter hjørnespark i første omgang, men gjestene utlignet ved Liam Bridcutt tidlig i 2. omgang. Kvarteret før slutt dukket Gunnarsson opp foran mål og avgjorde kampen etter en ny dødball.

Seieren var et langt steg mot opprykk til Premier League for den walisiske klubben. Cardiff er ett poeng foran Fulham og har tre kamper igjen å spille mot London-klubbens to.

Allerede opprykksklare Wolverhampton vant 4-0 over Bolton lørdag.

Stefan Johansen og hans lagkamerater i Fulham er ubeseiret i 22 seriekamper og tok fredag sin 17. seier på de kampene. Likevel kan det vise seg ikke å holde i kampen om direkte opprykk.

Fulham møter Sunderland (h) og Birmingham (b) i sine to siste kamper. Cardiff gjester Derby i en hengekamp tirsdag og skal deretter møte Hull (b) og Reading (h).

Kanskje kan Stefan Johansen be landslagskamerat Hull-spiller Markus Henriksen om hjelp?'

Målfest

Henriksen spilte hele kampen da Hull spilte uavgjort 5-5 i en ellevill bortekamp mot Bristol City lørdag.

Hull, som så å si er klar for en ny sesong på det nest øverste nivået i England, tok ledelsen 1-0 ved Liverpool-utlånte Harry Wilson etter 16 minutter, men det var bare starten på målfesten.

Marlon Pack og Famara Diedhiou vendte til 2-1 for hjemmelaget ved pause. Diedhiou satte inn sitt annet mål for dagen da han økte til 3-1, men Hull kom seg inn i kampen igjen med et selvmål.

Bobby Reid økte til 4-2, men Wilson skapte spenning på ny da han noterte sitt annet mål i kampen. Like etter var Bristols tomålsledelse hentet opp da Abel Hernández satte inn 4-4, og bortesupporterne ante en sterk snuoperasjon da Fraizer Campbell gjorde 5-4 etter 87 minutter.

Vertene ga seg ikke, og Joe Bryan reddet 5-5 med sin scoring på overtid.

I Preston spilte Alexander Tettey hele kampen da hans Norwich klarte 0-0 borte.

Sunderland fortapt

Martin Samuelsen var ubenyttet reserve da Burton vant 2-1 borte mot Sunderland. Med seieren overlot Burton jumboplassen til Sunderland, men Samuelsens lag er uansett på vei mot nivå tre.

Der skal også Sunderland spille, kun ett år etter at laget spilte Premier League-fotball. Chris Coleman ble hentet inn for å redde klubben, men tapet mot Burton gjør at Sunderland nå må belage seg på spill på nivå tre for første gang på over 30 år i klubbens historie.

Laget er seks poeng unna trygg plass med kun to gjenstående kamper, og kampprogrammet gjør at klubben ikke engang har matematisk mulighet til å holde seg på det nest øverste nivået.

– Det er en brutal opplevelse, og skuffelsen er stor. Etter 44 kamper av sesongen har vi ikke vært gode nok. Jeg vet ikke hvor denne klubben er på vei, og jeg vet ikke hva planen er, sa Coleman etter kampen.

