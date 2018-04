Celtics gullfest satt på vent

NTB Sport

Det er likevel bare et spørsmål om tid før Celtic er sikret sin sjuende strake ligatittel. Allerede søndag kan den være i boks om erkerival Rangers taper hjemme mot Hearts, men trolig må Ajer og lagkameratene vente minst en uke.

Søndag 29. april tar Celtic imot Rangers til Old Firm-oppgjør. Det vil smake ekstra godt å avgjøre gullkampen der.

Jamie Maclaren og Vykintas Slivka scoret målene for Hibernian, som blir ledet av tidligere Celtic-manager Neil Lennon. Odsonne Edouard skapte spenning med en sen redusering etter 87 minutter, men poeng klarte ikke Celtic å ta med seg hjem til Glasgow.

Press

Gjestene trøblet lenge i førsteomgangen i Edinburgh. Hibernian-spillerne var flinke med å presse gjestene, og etter 24 minutter bar taktikken frukter. Lewis Stevenson snappet opp en pasning fra Celtic-keeper Craig Gordon og la inn perfekt til Maclaren, som satte inn 1-0 ved bakre stolpe.

Hjemmelaget fortsatte å sette Ajer og Celtic-forsvaret under press. Kort tid etter baklengsmålet sto Gordon fram med en glimrende beinparade.

Celtic fikk mer tak på kampen mot slutten av omgangen. Fire minutter før pause ble Olivier Ntcham spilt gjennom, men i avslutningsøyeblikket klønet franskmannen det til og skjøt høyt over mål.

Brendan Rodgers' menn hadde sine sjanser også etter sidebytte, men der var vertene som var mest effektive. I det 79. minutt stanget innbytter Slivka inn 2-0. På tampen scoret nok en innbytter, denne gangen ved Edouard da han reduserte for Celtic.

Ajer spilte som vanlig hele kampen i Celtics midtforsvar.

Arsenal-kobling

Rodgers har den siste tiden blitt koblet til managerjobben i Arsenal. Spekulasjonene tiltok i styrke da det fredag ble bekreftet at Arsène Wenger gir seg etter nesten 22 år i London-klubben.

Før kampstart ble Rodgers spurt om hva han tenker om å bli nevnt i Arsenal-diskusjonen.

– Det vil alltid være rykter, men jeg er ekstremt fornøyd med å være her. Jeg har tre år igjen av kontrakten, og denne klubben har vært briljant overfor meg helt siden jeg kom. For å være ærlig tenker jeg ikke så mye på det, sa han til BT Sport.

Celtics majoritetseier Demot Desmond sa fredag at klubben ikke vil stå i veien for Rodgers om han får et tilbud fra Arsenal.

