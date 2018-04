Viktig poeng for Valsviks lag

NTB Sport

Det er svært jevnt i kampen for å berge plassen på nivå to i tysk fotball. Eintracht Braunschweig er etter fredagens kamper på 10.-plass, men det er bare to poeng ned til St. Pauli på 16.-plass. Den plasseringen gir kvalifisering.

Arminia Bielefeld er bare fem poeng foran Eintracht Braunschweig, men ligger på 4.-plass og trengte tre poeng fredag for å henge med i kampen om opprykk. Laget var nær et vinnermål ti minutter før slutt, men frisparket fra Tom Schütz traff tverrliggeren.

Valsvik og hans kamerater i forsvaret greide å holde nullen kampen ut. Trener Torsten Lieberknecht måtte se sluttminuttene fra tribuneplass etter at dommeren gikk lei av hans stadige protester fra sidelinja.

Det ble uavgjort også i den andre kampen spilt fredag. Det ble 1-1 mellom Greuther Fürth (som er ett poeng bak Eintracht Braunschweig) og Bochum (som har like mange poeng som Arminia Bielefeld).

Resten av den fjerde siste serierunden spilles lørdag til mandag.

