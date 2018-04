Pinot forsvarte ledertrøya og vant Tour of the Alps

NTB Sport

Den avsluttende etappen var på 164,2 kilometer fra Rattenberg til Innsbruck og ble delvis avviklet i løypa som skal brukes i VM senere i år. Pinot syklet aggressivt og hadde god kontroll på sine utfordrere i sammendraget.

Det var ukrainske Mark Padun fra Bahrain-laget som vant etappen. 21-åringen lyktes med et solobrudd fire kilometer før mål og krysset mål fem sekunder foran George Bennett fra New Zealand.

FDJ-rytter Pinot, som overtok ledertrøya onsdag og forsvarte den gjennom de to siste etappene, var til slutt 15 sekunder foran Domenico Pozzovivo i sammendraget.

– Det var et utrolig ritt. Det var en kamp gjennom alle de fem dagene, og jeg er glad for å skrive mitt navn til listen med vinnere i et ritt som for oss klatrere er svært prestisjefylt, sa Pinot ifølge cyclingnews.com.

Chris Froome, som har vunnet Tour de France fire ganger og brukte rittet som oppkjøring til Giro d'Italia, endte på fjerdeplass. Briten har imidlertid en dopingsak hengende over seg og kan bli nektet start i sommerens store etapperitt.

Saken hans blir neppe avgjort før Giroen starter, men sannsynligvis før Tour de France innledes i juni.

Vegard Stake Laengen var eneste nordmann til start i etapperittet i Italia og Østerrike. Han tråkket inn til 69.-plass på avslutningsetappen og ble nummer 44 i sammendraget.

