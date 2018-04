Ny målfest for Lyon

NTB Sport

De tre beste i Frankrike får mesterligasjanse. Paris Saint-Germain har allerede avgjort serien, men tre lag kjemper om de to andre plassene. Monaco er ett poeng foran Lyon, som er tre foran Marseille.

Monaco gjester Guingamp lørdag, mens Marseille får besøk av Lille.

Memphis Depay ga Lyon en tidlig ledelse i Dijon. Nederlenderen har seks mål på sine fem siste kamper.

Hjemmelaget utlignet, men mål av Houssem Aouar, Nabil Fekir, Bertrand Traoré og Maxwel Cornet i 2. omgang ga gjestene en klar seier.

Lyon har vunnet sine seks siste seriekamper og scoret 19 mål på de kampene. For femte gang denne sesongen scoret laget fem mål på bortebane.

I en annen kamp fredag ble det 1-1 mellom Nantes og Rennes. Sistnevnte er på femteplass, men hele 18 poeng bak Marseille på plassen foran.

Reims sikret for øvrig opprykk til Ligue 1 fredag. Med 1-0-seier over Ajaccio er laget mester i 2. divisjon og klar for comeback i eliten etter to års fravær.

