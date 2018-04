NTB Sport

Carlsen klarte aldri helt å sette sin motstander under press, og det ble et sluttspill hvor ingen klarte å få det store overtaket. Etter 50 trekk var det bare de to kongene igjen på brettet.

Så langt i turneringen har alle ti partier endt med remis.

Lørdag møter Carlsen hjemmefavoritten Rauf Mamedov fra Aserbajdsjan.

(©NTB)