Nadal knuste Thiem i Monte Carlo Masters

Den spanske gruskongen jager sin 11. tittel i Monaco, men sjelden har han vært så dominerende som i kampen mot den 5.-seedede østerrikeren. Thiem var fullstendig sjanseløs og greide ikke å vinne et game før Nadal ledet 6-0, 3-0.

Da ga publikum ham høylytt applaus i ren medlidelse.

– Jeg spilte en stor kamp, helt klart min beste så langt i turneringen og den beste jeg har gjort på grus på lang tid, sa Nadal.

Han har vunnet 32 strake sett på grus og er bare to seirer unna sin 31. Masters-tittel. Han må vinne turneringen for å holde Roger Federer bak seg på verdensrankingen.

Utklassing

Lørdag møter han Grigor Dimitrov i semifinalen. Bulgareren må forbedre seg kraftig fra sin seier over David Goffin om han skal ha noen sjanse mot den spanske veteranen.

Thiem maktet ikke å serve like godt som i sin seier mot Novak Djokovic torsdag. For 12. gang i karrieren vant Nadal et sett blankt mot en topp-ti-spiller, og Thiem måtte samle seg for å unngå at det skjedde igjen i 2. sett.

Kampen var over etter 68 minutters enveiskjøring.

Opphenting

Dimitrov slet seg til 6-4, 7-6 (7-5) over Goffin i sin kvartfinale. Goffin ledet 5-1 i 2. sett, men misbrukte tre settballer i egen serve og raknet helt da Dimitrov tvang fram tiebreak og vant det.

– Selvsagt er Rafael favoritt i semifinalen. Han er den beste på grus, men jeg skal gjøre et forsøk, sa Dimitrov.

Kei Nishikori er også klar for semifinale etter å ha beseiret Marin Cilic i tre sett. Japaneren vant 6-4, 6-7 (1-7), 6-3 over den 2.-seedede kroaten.

Motstander i semifinalen blir Richard Gasquet eller Alexander Zverev.

