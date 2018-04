Lindstrøm ga Norge seier på 30-årsdagen

NTB Sport

Den svenskfødte Vålerenga-spilleren, som er blitt norsk statsborger og har stilt seg til rådighet for Petter Thoresens landslag, leverte lekkert forarbeid da Norge brøt over åtte perioders måltørke. Bare noen minutter senere slo han selv inn 2-0-målet via stolpen og keepers rygg.

Det ble vinnermålet etter at Sveits reduserte mot slutten av kampen.

Lindstrøm (med norsk ø på drakten) var ikke den eneste norske helten. Henrik Haukeland storspilte i målet og holdt Norge inne i kampen da Sveits dominerte oppgjøret i Langenthal helt fra start. Han vartet opp med en rekke gode redninger og holdt nullen gjennom de to første periodene.

Blant annet red Norge av tre sveitsiske overtallsspill, og mot slutten av midtperioden sprakk Norge angrepsnullen mens en sveitser satt utvist.

Brøt tørken

Norge lå an til å få spille inntil fire minutter i overtall da Simon Moser fikk to pluss to minutter for tripping og usportslig oppførsel, men etter bare ett minutt ble også Mathis Olimb sendt i utvisningsboksen for interference.

Det så ut som en gyllen mulighet glapp, men bare 19 sekunder senere gikk Lindstrøm elegant rundt buret og la ut i feltet, og der fikk Stefan Espeland perfekt treff med et slagskudd. Ken André Olimb krysset foran keeper, som ikke greide å avverge.

Da hadde Norge spilt 161.22 minutter (over åtte perioder) siden forrige scoring, som kom i siste periode mot Latvia 7. april. Forrige helg tapte Norge 0-2 og 0-1 i to kamper mot Russland.

Flippermål

Det gikk bare 6.36 minutter før neste norske scoring kom. Tidlig i 3. periode sto Mats Rosseli Olsen for en fin gjenvinning i sveitsisk sone. Han fikk pucken fram til Lindstrøm, som sendte i vei et håndleddsskudd. Pucken traff stolpen, spratt ut i ryggen på keeper Gilles Senn og spratt i mål.

Norge var mye bedre med i kampen i den siste perioden, tettet godt igjen bakover og skapte flere gode sjanser. Joel Genazzi reduserte 3.32 minutter før slutt, men Norge red av det sveitsiske presset. Kampen var en opptur på veien mot VM i Danmark.

Det er ny kamp mot Sveits lørdag, før oppkjøringen avsluttes med to bortekamper mot Hviterussland neste helg.

(©NTB)