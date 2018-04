Kambolovs advokat: FIFA fant ikke bevis for doping

NTB Sport

Det skjer åtte uker før fotball-VM i Russland starter. Saken kastet skygger over Russlands forberedelser til mesterskapet.

Det er advokatfirmaet Sila i Moskva som på sitt nettsted melder at FIFA i brevs form har meddelt at saken ikke vil bli forfulgt videre. FIFA har ikke villet kommentere opplysningene.

Dopingmistanken mot Kambolov ble i februar offentliggjort av Russlands visestatsminister Vitalij Mutko, som understreket at den ikke hadde noen forbindelse med landslaget.

FIFA innledet etterforskning på grunnlag av informasjon fra Verdens antidopingbyrå (WADA), som delte opplysninger fra sine etterforskninger av russisk dopingjuks.

Rubin Kazan-spilleren Kambolov har to landskamper for Russland. I fjor var han i troppen under FIFAs kontinentcup (prøve-VM) på hjemmebane, uten å spille.

FIFA har ikke villet si hvor mange russere man etterforsker, men Mutko har også opplyst at tidligere U21-landslagsspiller Ivan Knjazev er under mistanke.

Et dokument som angivelig knytter Russlands VM-tropp i 2014 til Russlands program for å skjule positive dopingprøver skal ha inngått i bevisene WADA delte med FIFA.

