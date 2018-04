Gazidis: – Umulig å erstatte Wenger

NTB Sport

Gazidis holdt pressekonferanse noen timer etter at det ble kjent at Wenger gir seg ved sesongslutt etter 22 år i jobben. Under hans ledelse vant London-klubben Premier League tre ganger og FA-cupen hele sju ganger, men lagets problemer de siste sesongene gjorde at tilhengerne vendte seg mot den 67-årige franskmannen.

Arsenal har ikke vunnet ligaen på 14 år og går glipp av mesterligaspill for annen sesong på rad om det ikke blir seier i europaligaen. Der er storklubben Atlético Madrid motstander i semifinalen.

– Vi kommer ikke til å finne en som fullt ut kan erstatte for Arsène Wenger, og det er mange grunner til det, sa Gazidis.

– Denne klubben er i en helt annen posisjon enn den var for 22 år siden, og det er også utenkelig for meg at vi i Premier League får se en annen manager som er så lenge i jobben og har så stabil suksess som Arsène hadde hos oss.

Umulig å forestille seg

Wenger hjalp klubben å finansiere sin praktarena ved å føre laget til mesterligaen år etter år, og ifølge konsulentfirmaet Deloitte er Arsenal verdens sjette mest velstående klubb.

Gazidis understreket hvor mye Wenger har gjort for Arsenal siden han ble ansatt i 1996.

– Arsène sa ofte at han ville forlate klubben i bedre omstendigheter enn da han kom hit. Nå er vi i en bedre posisjon enn vi kunne ha forestilt oss for 22 år siden. Klubbens grunnmur har aldri vært sterkere, og det gir meg stor selvtillit når vi skal stake ut veien videre, sa han.

Han unngikk å svare på spørsmål om hvorvidt han skulle ønske at Wenger fullførte toårskontrakten som ble undertegnet i fjor sommer.

Ifølge Wall Street Journal valgte Wenger selv å trekke seg for å unngå å bli skjøvet ut ved sesongslutt.

Helt åpent

Gazidis hevdet at man ikke hadde startet jakten på en etterfølger før Wenger offentliggjorde sin avgang.

Tidligere Arsenal-kaptein Patrick Vieira, Celtic-manager Brendan Rodgers og Tysklands landslagssjef Joachim Löw er blant bookmakernes favoritter i en jakt som anses som veldig åpen-.

– Per i dag har vi ikke hatt noen diskusjoner om den prosessen, sa Gazidis.

– Det viktigste er at vi ansetter riktig person, ikke at vi gjør det raskt.

(©NTB)