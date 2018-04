Felder skal gjenreise Østerrikes hoppære

NTB Sport

Kuttin måtte gi seg etter en sesong der Østerrikes tidligere så seiersvante hopplag ikke vant et eneste verdenscuprenn. Laget ble også uten OL-medaljer i Pyeongchang.

Sportsdirektør Hans Pum i Østerrikes skiforbund offentliggjorde fredag at Felder er ansatt.

– En spennende løsning. Felder er en tøff trener som setter pris på hardt arbeid, sa Norges landslagssjef Alexander Stöckl til NTB da det tidligere i uken ble kjent at Felder trolig ville få jobben.

Felder var også i årene 1992 til 1997 trener for Østerrikes mannlige hoppere, de to siste årene som sjef. Deretter var han i tre år hopptrener for Tysklands kombinertlandslag, før han vendte hjem til en tilsvarende jobb i Østerrikes kombinertlag.

De fire siste årene har Kuttin hatt ansvaret for Østerrikes kvinnehoppere.

– Som utøver og trener har han samlet flere tiårs erfaring, og han har hatt suksess i begge roller, sier Mario Stecher, som er sportslig leder for hopp og kombinert i Østerrikes skiforbund.

– Med sin faglige kompetanse og sin rutine står vi godt rustet foran VM på hjemmebane, som naturlig nok fører med seg et forventningspress.

(©NTB)