Dette er hoppernes nye mål etter suksessesongen

Hoppledelsen har evaluert suksessesongen på Lygna de siste dagene. Nå er veien mot Beijing-2022 lagt. Slik lyder OL-målene om fire år:

– Gull for kvinner, forsvare laggullet for menn og ta individuelt gull for gutta. Det er mål som gjør at folk reiser herfra uten å ha noen tanke om å ta ferie, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Sammen med landslagssjefene Alexander Stöckl og Christian Meyer og resten av hoppledelsen er kursen staket ut.

– Det er lett å tenke at det er lett å evaluere en så god sesong som vi har hatt, men jeg synes det er langt mer krevende. Nå skal vi klare noe vi aldri har klart før, nemlig forsvare og gjenskape fantastiske prestasjoner. Det er mer krevende enn å samles etter en sesong der alle vil slå tilbake og løfte seg, sier hoppsjefen.

Heller hoppuka enn VM

Ski-VM i Seefeld blir det store målet på kvinnesiden, mens gutta ikke har mesterskapet som hovedmål.

– Sesongens mål er individuelt VM-gull for hoppjentene og seier i hoppuka, Raw Air og nasjonscupen for gutta, sier Bråthen.

– I VM stiller vi for å vinne, selvsagt, men det er ikke det som er uttalt hovedmål for hoppgutta, fortsetter den tidligere verdenscuphopperen.

Han trekker fram følgende momenter som skal løfte Hopp-Norge enda mer kommende vinter.

* Idrettsvitenskapsbiten til Magnus Brevig har gitt et løft. Det er satset tungt på forskning, og den satsingen videreføres i samarbeid med Olympiatoppen.

* Man ser på hvordan det kan bygges bedre fysiske forutsetninger hos hopperne.

* Hopperne ønsker å systematisere loggføringen og skal i større grad dokumentere og kartlegge alt som gjøres i hopptreningssammenheng.

Sterk sesong

I vinter imponerte de norske hopperne voldsomt, her er noen høydepunkter:

* Maren Lundby sikret Norges første OL-gull i hopp for kvinner i Pyeongchang

* Lundby vant også verdenscupen sammenlagt etter å ha vunnet hele 9 av 15 renn

* Bøverbru-jenta ble samtidig den norske hopperen med flest enkeltseirer i verdenscuphistorien (13)

* Johann André Forfang tok OL-sølv i normalbakken

* Robert Johansson fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med to bronsemedaljer i Pyeongchang-OL

* Hoppgutta vant lagkonkurransen i OL

* Daniel-André Tande ble dobbelt verdensmester i skiflyging

* Hoppgutta vant lagkonkurransen under skiflygings-VM i Oberstdorf

* Andreas Stjernen vant skiflygingscupen totalt.

