Høgmo klar for folkefest og følelsesladd møte med gamle kjente

For til helgen skal den tidligere landslagstreneren ta med seg FFK til Melløs for å møte en annen tidligere Østfold-storhet på nivå to i norsk fotball.

– Det blir gøy. Det er litt morsomt. Det kan fort bli 4–5000 tilskuere på Melløs. Det blir en spesiell kamp for meg, siden jeg har trent Moss og jeg bor jo der. Det gleder meg å se hvordan Moss har jobbet over lengre tid. De har beholdt stammen i laget og vil raskt etablere seg på dette nivået, sier FFK-trener Høgmo til NTB.

5691 tilskuere var på plass i Fredrikstad da FFK slo Asker 1–0 i serieåpningen sist helg. Lørdag venter ny folkefest.

Høgmo gleder seg over engasjementet i Østfold-fotballen. Nå tror han Sarpsborg 08 snart får selskap på øverste nivå.

– Jeg ser for meg at fotballfylket Østfold kommer tilbake for fullt i løpet av noen år. Sarpsborg er der oppe, mens Moss og Fredrikstad er på vei tilbake. De to siste klubbene har den sterkeste historien i Eliteserien, sier den tidligere landslagssjefen.

Narvik-retur

Han skal også møte gamle kjenninger i Mjølner denne sesongen. Det var i Narvik-klubben at Høgmo fikk fart på fotballkarrieren.

– Det var der jeg startet min fotballkarriere etter spill for hjembygda Gratangen. Det blir veldig spesielt å komme tilbake til Narvik stadion. Det hadde jeg ikke trodde jeg skulle få som trener, men nå blir det retur. Det er så gøy, det er dette som er fotballen, stråler Høgmo.

Årene i Mjølner (1978–1983) har preget Høgmo gjennom hele karrieren som spiller og trener.

– Vi hadde gode trenere. Mjølner var kjent for det. Det var Terje Skarsfjord, Dagfinn Rognmo, Svein Willy Mikalsen og Egil Mikalsen, alle markante trenere som tidlig tok trenerutdanning. Jeg kom inn i en godt skolert klubb og fikk et godt grunnlag på vei til Tromsø. Jeg ble inspirert på trenersiden allerede den gangen. Og jeg traff kona mi i Narvik. Summen av de årene ble bra, smiler Høgmo.

Opprykksekspert

Nå skal 58-åringen fra Fredrikstad ut av dvalen. FFK har slitt sportslig og økonomisk de siste årene. I fjor høst toppet det seg med nedrykk til 2. divisjon.

– Jeg husker reisen vi var sammen om i TIL. Vi gikk fra 2. divisjon til å bli et topplag. Det er noe helt spesielt, og noe du tar med deg videre. Jeg fikk være med da Tromsdalen gikk fra nivå tre til to for første gang. Jeg har vært med på opprykk i TIL, Mjølner, Tromsdalen, Fossum og Moss. Jeg har god kjennskap til hvilke knapper du må trykke på for å ta steget opp, sier Høgmo.

– Det handler om å ha en profesjonalitet og skapte stabilitet, som gjør at du blir stabil over en lang sesong, fortsetter Høgmo engasjert.

Får ingenting gratis

Fredrikstad har et solid navn i norsk fotball, men Høgmo påpeker at norsk 2. divisjon trolig aldri har vært bedre etter spissingen til to avdelinger.

– Konkurransen spisses. Det er ikke nok å ha et navn. Du må ha en meget profesjonell kultur. Det er mange som vil bli gode, og det nytter ikke bare med historien. Den kan ofte være en belastning, for man tror at man får noe gratis. Men det gjør du ikke, du får ingenting. Du må gjøre jobben hver eneste dag og ha lysten til å bli god, sier Høgmo og slår symbolsk i bordet.

Han er i ferd med å vekke en norsk fotballgigant. Kan gamle kjente stoppe ham til helgen?

