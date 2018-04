Glimt enkelt videre, mens Rosenborg måtte slite

NTB Sport

Det lå kanskje litt i kortene at Steffen Iversen og hans gutter fra 4.-divisjon ville yppe seg mot storebror. Trygg/Lade var ubeskjedne nok til å ta ledelsen i 1. omgang, ikke bare en gang, men to ganger. For første gang siden 2007 hadde Rosenborg sluppet inn et baklengsmål i 1. runde av cupen.

– Vi prøvde så godt vi kunne og pratet en del sammen før kamp at vi skulle gå ut og tørre og spille fotball. Det synes jeg vi klarte kjempebra. Jeg er strålende, strålende fornøyd, sa Iversen til NRK.

Først var Nichlas Johansen Midtsand framme inne i feltet på et frispark fra kaptein Mikal Haugen Bjørnstad som Arild Østbø måtte gi retur på.

Innleide Rafik Zekhnini var derimot frisk i RBK-angrepet, og han satte sitt første mål for klubben seks minutter senere. Jonathan Levi fant Zekhnini alene inne i feltet, og 20-åringen feilet ikke.

Trygg/Lade var derimot en lei nøtt å knekke for RBK. En corner fra Anders Malmo ble sendt ut på banen igjen og stopperen Stian Skjeldnes Berre fikk fulltreff like utenfor 16-meteren, og ballen hørte Østbø bare susen av.

Søderlund avgjorde

Hjemmelaget gikk til pause med en 2-1-ledelse. Kort etter sidebyttet gikk Marius Lundemo opp i været på et frispark fra Birger Meling og headet inn 2-2.

Alexander Søderlund og Melling kom inn etter pause for å få litt mer rutine og punch inn i RBK-laget. Søderlund fikk stå uhindret inne i feltet på et overlegg fra Zekhnini og heade RBK i føringen med 3-2.

Rosenborg startet for øvrig kampen med elleve andre spillere enn de elleve som startet den siste seriekampen.

Anders Konradsen hadde muligheten til å øke til 4-2, mens Sivert V. Beinset reddet mesterlig med en beinparade.

16 år gamle Emil Konradsen Ceide fikk sin debut i RBK-drakten med sitt innhopp etter 76 minutter da han erstattet Zekhnini.

I siste spilleminutt satte Mikal Haugen Bjørnstad ballen i eget nett til 2-4-tap.

– Resultatet er jo jevnt, men vi har bra kontroll. Det er litt dårlig av oss at vi ikke scorer flere mål, og det irriterer meg for i slike kamper kan du score sju-åtte, så det er litt dårlig av oss at vi ikke gjør det, sa Rosenborgs trener Kåre Ingebrigtsen.

Enkelt for Glimt

For Bodø/Glimt startet Trond Olsen scoringene borte i Melbu da han gjorde 1-0 etter 23 minutter. Jens Petter Hauge økte til 2-0 like før pause på straffe.

Philip Zinckernagel økte til 3-0 sju minutter etter sidebyttet. Hjemmelaget fikk sitt første mål da Adrian Pedersen satte ballen i mål etter 66 minutter. Nærmere kom ikke hjemmelaget. Ni minutter før slutt økte Hauge til 4-1 med sitt andre for dagen.

2. runde i fotball-NM for menn spilles 1. mai.

