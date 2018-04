Conte: Manchester City kan dominere i årevis

NTB Sport

Med fem kamper igjen av serien å spille ble Manchester City seriemestere, og med 15 poeng igjen å spille om, leder Pep Guardiolas menn serien med 16 poeng foran byrival United. Chelsea-manager Antonio Conte har latt seg imponere av de ferske serievinnerne.

– Manchester City er en klubb som kan fortsette å dominere, ikke bare i England, men også i mesterligaen, sa Conte som selv vant serien med Chelsea forrige sesong.

– De (City) har muligheten til å gjøre det. Det er en sterk klubb, med en sterke stall med sterke spillere. Og det er en klubb som er villige til å investere og utvikle seg, det er mange ting som de gjør riktig, sa han ifølge AFP.

Torsdag tar Chelsea imot Burnley i en kamp der begge lag har masse å spille for. Chelsea må vinne for å fortsatt ha en teoretisk mulighet til å blande seg inn i topp fire-diskusjonen. Chelsea, som nå ligger på femteplass, har åtte poeng opp til Tottenham på plassen over, men har en kamp mindre spilt.

Burnley på sin side har muligheten til å ta sjetteplassen fra Arsenal, en plass som vil sikre spill i Europaligaen uten å gå gjennom kvalifisering. Burnley ligger kun to poeng bak Arsenal før kampen mot Chelsea.

London-lagets manager sier de vil gi alt for å nå en mesterligaplass, selv om oddsen ikke er gode.

– Vi må være realistiske når det er fem kamper igjen å spille. Det er ikke enkelt å tette luka, men vi skal kjempe hardt for å nå målet, sa Conte som la til at de ikke tar lett på kampen mot Burnley.

– Vi har en viktig kamp mot Burnley. Det er et sterkt lag som har hatt en fantastisk sesong. Det vil ikke bli enkelt.

Torsdag spiller også Leicester mot Southampton som kjemper en desperat kamp om å unngå nedrykk. Southampton ligger under streken med fem poeng opp til trygg grunn.

