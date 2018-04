Stabæk slapp med skrekken

NTB Sport

Den norske cuphistorien er full av store klubber som har stupt ut mot langt mindre klubber. Onsdag var Stabæk svært nær ved å skrive seg inn i rekken.

To scoringer av Emmanuel Bergstrøm med to minutters mellomrom tidlig i første omgang så lenge ut til å utgjøre forskjellen mellom lagene som til daglig har to divisjoner mellom seg i divisjonssystemet.

Et reservepreget Stabæk-mannskap, som blant annet hvilte midtstopper Vadim Demidov, reiste seg imidlertid etter kalddusjen i grevens tid.

I jakten på et comeback kastet bæringenes trener Toni Ordinas flere av sine profiler på banen og fikk betalt. Tre minutter før fullt tid fikk innbytter Franck Boli tid og rom av et utmattet Ullern-forsvar og prikket inn reduseringen. To minutter deretter utlignet Ohi Omoijuanfo til 2-2 etter forarbeid av nevnte Boli.

Dermed måtte det ekstraomganger til. Der scoret Martin Rønning Ovenstad og Ola Brynhildsen tidlig hver sin gang for Stabæk, før Torbjørn Rosvoll tente et nytt lite håp for Askeladden Ullern med sin redusering til 3-4.

Franck Boli fastsatte sluttresultatet til 5-3 og sørget for et gledesutbrudd av de sjeldne på Stabæk-benken.

