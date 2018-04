Söderström fortsetter hos NM-vinner Storhamar

NTB Sport

Svenske medier har spekulert i at Söderström trolig ville forlate jobben i Storhamar til fordel for Leksand. Det avkreftet Söderström da NTB spurte ham om framtiden umiddelbart etter at NM-gullet var sikret forrige onsdag.

– Vi hadde møte med Fredrik tirsdag, så han blir med videre. Han ville bare forsikre seg om at både ledelsen og spillerne var fornøyd med jobben han har gjort. Noe vi selvfølgelig er, forteller leder av sportsutvalget i Storhamar, Sjur Rakstad-Larsen, til TV 2.

Tirsdag ble det klart at hans assistent, Jeff Jacobs, blir en del av AIKs trenerteam kommende sesong. Derfor er Storhamar ute etter en erstatter i den viktige jobben.

Storhamar sikret seg sin sjuende NM-tittel i klubbens 60 år lange historie i forrige uke, men det var første gang på ti år at «bøtta» kunne løftes i Hamar.

