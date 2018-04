NRK: Nystad ønsket som Hetlands erstatter

NTB Sport

– Jeg har fått en uformell henvendelse fra noen landslagsløpere med et hypotetisk spørsmål om det kan være aktuelt å komme tilbake. Jeg har ikke fått noen formell henvendelse eller tilbud fra Norges Skiforbund, sier Trond Nystad til NRK.

TV 2 meldte 9. april at Tor Arne Hetland er ferdig som trener for allroundlandslaget, og at han blir erstattet av Eirik Myhr Nossum.

Nystad var herretrener fra våren 2011 til våren 2016. Da ga han seg av familiære årsaker. Trond Nystad er bosatt i Ramsau og jobber i Østerrikes skiforbund. Sammen med kona Claudia Nystad har han to barn, den eldste på tre år.

– Nå er det viktig at alle – løperne, langrennskomiteen og Norges Skiforbund – setter seg ned og finner ut eksakt hvilke egenskaper de ønsker hos en trener. Hvis de finner ut at jeg har de egenskapene og kommer med en konkret henvendelse, så skal jeg ta stilling til det, sier Nystad.

