Miljødugnad i fotballen skal redusere granulatsvinn med 90 prosent

NTB Sport

– Det har vært et stort miljøfokus i fotballorganisasjonen, i mediene og fra myndighetenes side. Det er ingen tvil om at det har hatt effekt – noe tall fra miljødirektoratet viser. Vi holder trykket oppe og arrangerer for andre år på rad en konkurranse hvor vi premierer de mest miljøbevisste klubbene. Jeg har stor tro på at vi skal klare å redusere svinnet med 90 prosent innen utgangen av 2020, sier anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold.

Det vanker en pengepremie (30.000 kroner) til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke havner i naturen eller med hjem i klær og sko.

Norges Fotballforbund har hatt møter med kulturminister Trine Skei Grande, miljøvernminister Ola Elvestuen og tidligere miljøvernminister Vidar Helgesen.

Miljødirektoratet jobber med en granulatforskrift.

– Vi er i utgangspunktet positive til en forskrift. Vi ønsker alle det samme, nemlig å redusere granulatsvinnet betraktelig. Med det engasjementet jeg opp opplever i Fotball-Norge og de erfaringene vi er i ferd med å høste fra pilotprosjektene våre, så skal vi klare å få til betydelige reduksjoner allerede neste vinter, sier Myhrvold.

NFF har kalt prosjektet for #påbanen. I fjor var Kløfta en av vinnerklubbene.

(©NTB)