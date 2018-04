Alt klart for Brækhus-kamp i USA i mai

NTB Sport

– Det blir kamp, bekrefter den norske boksedronningen til Nettavisen.

Hvem hun møter er ikke kjent, men Brækhus forteller at dette vil bli offentliggjort i løpet av et døgn. Kampen vil kjempes i StubHub Center i Los Angeles.

Årsaken til at stevnet sto i fare for å bli avlyst, var at hovedattraksjonen Gennady Golovkin manglet motstander, etter at mexicanske Saul Alvarez trakk seg som følge av to positive dopingtester.

Kasakhstanske Golovkin var fast bestemt på at han ønsket å forsvare VM-beltene sine 5. mai, til tross for at gigantoppgjøret mot Alvarez gikk i vasken. Nå er ny motstander i boks, armenske Vanes Martirosja, og dermed ligger alt til rette for at Brækhus sin kamp på samme stevne kan gå som planlagt.

Vanes Martirosja, har ikke konkurrert på nesten to år og tapte sin forrige kamp mot Erislandy Lara i mai 2016.

