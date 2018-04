Sesongen over for Arturo Vidal

NTB Sport

Vidal mister semifinaler og mulig finale både i mesterligaen og den tyske cupen, samt de fire siste kampene i serien som Bayern München allerede har avgjort i sin favør.

30-åringen ble skadd på trening søndag og ble operert i høyre kne allerede mandag. Klubben informerte om det tirsdag.

– Et løst fragment ble oppdaget i kneet, og det er blitt fjernet. Menisken som var blitt skadd av beinfragmentet er også reparert, og sesongen er over for Arturo Vidal, heter det i en uttalelse fra klubben.

Tapet av midtbanekrigeren er et slag for Bayern i kampen for tre titler. Ikke minst i mesterligasemifinalene mot Real Madrid vil han bli dypt savnet.

(©NTB)