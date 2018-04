Ny start for Köln under Anfang

NTB Sport

Köln er derimot sist i toppserien og på full fart ned til 2. Bundesliga. Dermed kan Anfang med sitt skifte av arbeidsgiver bytte et opprykkslag med et nedrykkslag.

Köln er likevel en mye større klubb enn Holstein Kiel, og for Anfang betyr klubben spesielt mye.

– Jeg er født og oppvokst i Köln, og ingen trenger å fortelle meg hva det betyr å jobbe i en så eksepsjonell klubb og med slike tilhengere. Hvilken liga laget spiller i betyr ikke noe for min avgjørelse, sier Anfang.

– Han er en trener som vet å sette sitt preg på et lag. Det har han vist i Kiel, der han også har vist at han kan skape suksess under vanskelige forhold og ikke lar seg bringe ut av fatning, sier Köln-direktør Armin Veh om 43-åringen.

Det er bare noen dager siden Köln offentliggjorde at Stefan Ruthenbeck ikke får fortsette etter denne sesongen.

