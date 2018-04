Mer bensin på tanken for Formel 1-førerne

NTB Sport

Det ble vedtatt av Formel 1s strategigruppe under et møte i Paris tirsdag.

Det ble oppnådd enighet om en rekke endringer, blant annet at maksimal vekt av bensin i bilen økes fra 105 til 110 kilo fra 2019. Dette for at førerne skal ha mulighet til å kjøre mer med full gass under løpene.

Det ble også bestemt at førerens vekt ikke skal telle med i vekten av bilen, og at alle førere må bruke biometriske hansker for å øke sikkerheten til både førere og medisinsk personell.

Før endringene blir endelig vedtatt må de godkjennes av Det internasjonale bilsportsforbundet.

(©NTB)