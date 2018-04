Lopez etappevinner i Tour of the Alps, Froome på fjerde

NTB Sport

Colombianske Lopez vant spurten mot franske Thibaut Pinot og sin landsmann Ivan Sosa etter 145 kilometer fra Lavarone til L'Alpe di Pampeago.

Sky-rytter Froome tråkket i mål fire sekunder bak.

Astana-laget tok sin annen etappeseier i rittet etter at Pello Bilbao vant mandagens åpningsetappe. Sosa fra Androni-laget er ny mann i ledertrøya etter 2. etappe.

32-årige Froome, som har vunnet Tour de France fire ganger, får fortsette å konkurrere selv om han har en dopingsak hengende over seg. Det ble funnet ulovlig høye verdier for astmamedisinen salbutamol i en prøve han avga under fjorårets Vuelta a España, men er ikke suspendert mens saken er under behandling.

Briten ble nummer 10 i Ruta del Sol og nummer 34 i Tirreno-Adriatico. Han bruker Tour of the Alps i Italia og Østerrike som siste oppkjøring til Giro d'Italia. Rittet het tidligere Giro del Trentino, men fikk sitt nye engelske navn i fjor.

Rittet omfatter fem etapper og avsluttes fredag.

(©NTB)