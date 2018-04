Lillehammer bidrar med 350.000 til VM-søknad

NTB Sport

Kun Senterpartiets Hilde Hoven stemte mot at formannskapet skulle være med på et spleiselag for å fremme regionens søknad om alpin-VM, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Dette er det nest største vintersportsarrangementet det er mulig å ha. For å profilere regionen og ta den posisjonen vi ønsker å ha, må vi være interessert i og nysgjerrig på både breddearrangement og de spisseste internasjonale topparrangementene, sier ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap).

Hafjell/Kvitfjell og Narvik har begge søkt om å bli Norges kandidat til å arrangere alpin-VM, og nå er det opp til Norges Skiforbund å vurdere de to kandidatene.

– Alt ligger til rette for at vi har gode sjanser til å nå fram, mente ordfører Espen Granberg Johnsen.

Hilde Hoven, som stemte mot, mener problemet med slike søknader er usikre kalkyler, optimistiske for inntekter og beskjedne for utgifter.

– Når ting settes ut i livet, ser vi noe helt annet. Hvor tas for eksempel tallet 280 millioner i TV-inntekter fra, spurte Hoven.

