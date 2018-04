Dommeren kom ut av tellingen da Casper Ruud tapte i Tunisia

NTB Sport

Nordmannen kom skjevt ut fra start og tapte kampens to første games. Heller ikke dommeren hadde en god dag på jobb, da han kom ut av tellingen i tredje game.

Ruud ledet 30-15 da franskmannen vant en ball og dommeren sa 15-40 til Janvier. At grafikken viste 30-30 spilte ingen rolle for dommeren, som sto på sitt. Og da den franske 21-åringen vant neste ball meldte dommeren at gamet var over.

– Du har ikke peiling på hva du driver med, raste Ruud til dommeren og nektet å spille videre før overdommeren kom på banen, skriver VG.

Overfor dommerveilederen sa dommeren at han var 100 prosent sikker på at han hadde rett, og Janvier ledet plutselig 3-0. Også neste game tapte Ruud før han fikk mer skikk på spillet. Den norske 19-åringen kom opp på 4-5, men det var for sent til å redde det første settet. Franskmannen vant det 6-4.

I 2. sett vant Ruud og Janvier hvert sitt servegame før franskmannen brøt den norske 19-åringens serve og deretter gikk 3-1. Ruud reduserte til 2-3, som etter hvert ble til 3-4 og 4-5. Men da franskmannen vant sitt påfølgende servegame var det over for nordmannen i ATP-turneringen. Janvier vant også det andre settet 6-4, i en kamp der en uoppmerksom dommer vil bli husket best.

Dermed fikk ikke Ruud sin revansj mot franskmannen som sendte ham ut av kvalifiseringen i Roland Garros i 2017. Maxime Janvier er ranket som nummer 285 på ATP-rankingen, mens Ruud ligger på 201.-plass.

