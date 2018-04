Dette er tiltakene som skal sikre verdenscup i Trondheim, Lillehammer og Vikersund

NTB Sport

– Vi ser ingen grunn til at det ikke skal bli Raw Air til vinteren, sier arrangementsansvarlig for hopp i Norges Skiforbund, Ståle Villumstad, til NTB.

Det slo ned som en bombe da FIS la fram sitt kalenderforslag forrige fredag. Lillehammer, Trondheim og Vikersund var bare oppført med stjerne. Forklaring: Ugyldige bakkesertifikat.

Hopper for langt

Nå har Villumstad fått oversikt over hvilke tiltak Det internasjonale skiforbundet (FIS) krever for å utstede gyldige sertifikat. Kun Holmenkollen slapp igjennom i forrige uke.

– Hovedgrunnen til at vi må endre bakkene er at hopperne hopper så bra på ski, sier Villumstad.

– I Trondheim hoppet man 148,5 meter fra avsats 1. Da har vi ikke noe mer å gå på, og dermed må vi bygge flere avsatser. Det tvinger samtidig fram en endring i sertifikatet. I Lillehammer var vi nede på gate 2, og også der må vi bygge flere avsatser. Dette er tiltak som vi vil sette i gang raskt. Det var noen andre mindre påpekninger, men også disse vil raskt bli fikset, utdyper Villumstad.

Alle de norske verdenscupbakkene i hopp har sertifikater som går ut først på 2020-tallet, men siden FIS krever endringer og det må gjøres utbedringer i bakkene, anser Det internasjonale skiforbundet sertifikatene som utgått.

Vil ha lavere kul i Vikersund

I Vikersund endret man bakkeprofilen foran vinterens superfinale i Raw Air.

– Det er ingen stor dramatikk der heller. Det er to ting rundt profilen som er diskutert. Man ønsket en litt annen profil i bunnen av bakken, for å se om det kunne gjøre det lettere for juryen når de skulle bestemme fart. Det ble utprøvd med en snøprofil under årets renn. Det ble positivt mottatt av juryen. Nå blir det en permanent løsning, men da må det fylles opp med jord og stein, ikke snø som i vinter, sier Villumstad.

– Vinkelen på hoppet er i samsvar med høyden på kulen nå, men de ønsker en lavere kul og dermed en annen vinkel på hoppet. Det er noen justeringer som vi skal se nærmere på. Er det hensiktsmessig å gjøre, og hvordan skal det planlegges? Det er et større tiltak enn å bygge flere avsatser, forteller arrangementssjefen.

Garanterer renn

Dermed tyder alt på at Hopp-Norge i løpet av en måneds tid får bekreftelsen på at det blir Raw Air også kommende vinter.

– Ja, det skal gå i orden. Avsatser er vi helt sikre på at vi får til. I Vikersund må vi prosjektere litt, få noen tegninger på bordet og se på et tidsskjema som skal gå opp. Jeg er ikke redd for at det ikke blir renn, sier Villumstad.

I forrige uke uttalte Norges Skiforbund at de «ble tatt på sengen» av FIS-beskjeden om at de bakkesertifikatene i Trondheim, Lillehammer og Vikersund plutselig var ugyldige.

(©NTB)