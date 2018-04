Barcelona avga poeng med ti mann

NTB Sport

Storscorerne Lionel Messi og Luis Suárez måtte starte på benken i Vigo, men Barcelona tok likevel ledelsen ved Ousmane Dembélé. Han scoret fra distanse etter et balltap av hjemmelagets Jonny og en rask kontring.

Jonny revansjerte seg da han utlignet rett før pause etter et balltap av Andre Gomes, og halvveis sto det 1-1.

Messi kom inn etter en time, og Barcelona tok ledelsen igjen bare fire minutter senere. Paulinho så først ut til å score på et innlegg fra Nélson Semedo, men Paco Alcácer hjalp ballen over linja og ble kreditert målet.

Barcelona-innbytter Sergio Roberto ble utvist om lag 20 minutter før slutt, da han felte Iago Aspas på full fart mot målet. Samme Aspas utlignet for Celta i det 82. minutt med sitt 20. seriemål for sesongen, men han brukte armen for å få inn ballen da Marc-André ter Stegen glapp den, og målet burde vært underkjent.

– Vi fikk et poeng til, og nå trenger vi bare seks til. Det var vanskelig i dag, særlig etter utvisningen. Vi måtte samle oss, men vi holdt ut, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde.

På tribunen var Danmarks landslagssjef Åge Hareide i forbindelse med et besøk hos Celta-spillerne Daniel Wass og Pione Sisto.

– Barcelona skapte mye etter at Messi kom inn, men vi sto imot. Aspas er uvurderlig for oss. Ikke bare for målene, men for sin smittende innstilling, sa Celta-trener Juan Carlos Unzue.

Tidligere tirsdag spilte Sevilla, som i likhet med Barcelona ble slått ut av mesterligaen forrige uke, 0-0 borte mot Deportivo La Coruña.

Carlos Bacca ble matchvinner da Villarreal slo Leganés 2-1 og festet grepet om 6.-plassen.

Barcelona topper tabellen 12 poeng foran Atlético Madrid, som har seks kamper igjen. Barcelona har igjen fem kamper og trenger bare å vinne to av dem for å bli mester.

Sevilla er nede på sjuendeplass.

