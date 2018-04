Agüero på vei tilbake etter kneoperasjon

NTB Sport

Agüero har ikke startet en kamp siden 4. mars og har bare to innhopp siden da. Han har slitt med kneet og forverret skaden i kampen mot Manchester United for en drøy uke siden. Han fikk likevel et nytt innhopp da City røk ut av mesterligaen mot Liverpool noen dager senere, men mistet lørdagens borteseier mot Tottenham.

– Jeg er i bedring etter et artroskopisk inngrep i kneet. Jeg er fullt motivert til å være tilbake på banen snart, tvitret argentineren tirsdag.

Manchester City er allerede engelsk seriemester, vant ligacupen og er ute av øvrige turneringer. For Agüero blir sesonginnspurten likevel viktig. Han er ute etter å komme i form igjen til VM-sluttspillet.

Agüero står med 21 scoringer i Premier League denne sesongen, flest i klubben og tredje flest i hele ligaen.

