Hopp: Stjernen trenger mer tid

– Jeg er nok fremdeles i tenkeboksen. Jeg synes det er et vanskelig valg. På en måte har jeg lyst til å gjøre begge deler. Jeg vil bruke litt mer tid og få ting mer på avstand. Jeg har det ikke travelt, men håper å bestemme meg før 1. mai, sier Stjernen til Trønder-Avisa.

Stjernen hadde en fin sesong i hoppbakken. Sprova-hopperen vant sitt aller første verdenscuprenn og var også med på det norske OL-laget som tok gull i Pyeongchang.

Trønderen sikret seg også den gule trøya for sammenlagtseieren i skiflygingscupen.

– Det som veier for er at det er ganske morsomt å hoppe når det går bra. Det som er imot er at man må begynne å trene igjen – og den motivasjonen er ikke der enda, sier Stjernen til lokalavisen.

