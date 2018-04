Berget skaffet straffe i uavgjortkamp

NTB Sport

Berget fikk sjansen som New York-klubbens midtspiss i søndagens bortekamp, men fikk kun litt over en time på banen. Da hadde han rukket å skaffe et straffespark.

Straffesparket satte David Villa i mål. Den tidligere spanske landslagsstjernen var tilbake på banen etter tre kampers skadefravær. Det markerte han også ved å slå den målgivende pasningen til gjestenes utligning til 2-2 drøye kvarteret før slutt.

Greg Garza sendte Atlanta i ledelsen tidlig i kampen, før Jo Inge Berget ble lagt i bakken av Michael Parkhurst rett før pause.

I annen omgang scoret lagene igjen hver sin gang.

New York City topper fortsatt Eastern Conference. Atlanta følger nærmest.

Langt tyngre går det for Magnus Wolff Eikrem og hans lagkamerater i Seattle Sounders. Søndag kom riktignok sesongens første poeng borte mot Sporting Kansas City. Oppgjøret endte 2-2.

Seattle ligger likevel helt sist i Western Conference.

Wolff Eikrem startet på benken, men kom inn som innbytter to minutter før slutt.

