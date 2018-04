Rallycross: Ekström straffet etter å ha ødelagt for Solberg

NTB Sport

Petter Solberg dominerte VM-runden i spanske Montmelo, men i finalen ble han presset ut av banen av Mattias Ekström. Svensken ble først kåret til vinner, men deretter deplassert til en sjetteplass i finaleheatet for manøveren som frarøvet Solberg muligheten til å kjempe om seieren.

Finaleheatet var så vidt i gang da Solberg og Ekström kjempet om tetposisjonen rundt den første svingen. Solberg lå i innerste posisjon, men havnet litt for langt bak da Ekström skar inn for å kutte svingen og ta teten.

Dermed endte Solberg med å kjøre ut av banen, mens Ekström aldri så seg tilbake og sikret øverste plass på podiet.

Til slutt ble han imidlertid diskvalifisert, og endte helt sist i finaleheatet. Solbergs teamkollega Johan Kristoffersson vant dermed VM-runden foran Sebastien Loeb og norske Andreas Bakkerud.

– Jeg er glad jeg fikk en god start. Jeg så ikke Petter da jeg kikket ut av vinduet. Han var nok litt for langt bak til at det ble en skikkelig duell, sa svenske Ekström etter løpet, før han fikk beskjeden om at han likevel ikke vant runden.

Solberg hadde dominert både kvalifiseringsrundene og semifinalen, og var en av favorittene i finalen. Der lyktes det imidlertid ikke, og han endte på femteplass i finalen etter Ekströms deplassering.

(©NTB)