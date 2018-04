Høgmo smilte bredt etter åpningsseier: – Vi slo en av våre største utfordrere

NTB Sport

Den tidligere landslagssjefen skal gjenreise Fredrikstad etter nedrykket til 2. divisjon og flere tunge sesonger. Anas Farah Ali ble den store helten for FFK da han satte inn en retur etter 25 minutter.

Før det hadde det vært en nokså rufsete forestilling i Fredrikstad. Begge lagene skapte farlige sjanser, men det endte med 1-0 i oppgjøret mellom to av lagene som er tippet helt der oppe i 2. divisjon avdeling 1.

Mentalt viktig

Hele 5691 tilskuere hadde møtt opp for å se Høgmos første seriekamp som Fredrikstad-sjef.

– En veldig fin start foran nesten 6000. Vi fikk unnagjort premieren som vi har gått og ventet på så lenge. Spenningen var stor blant gutta. Det at vi fikk med oss en trepoenger er jeg veldig glad for, sier Høgmo til NTB.

– Denne klubben har tapt så mange fotballkamper de siste årene. Seieren gir oss fin ro i starten. Vi slår en av våre kanskje største utfordrere. Vi kunne punktert kampen i 1. omgang. Mentalt var det en viktig seier. Det er bare tre poeng, men med et så stort publikum så ga dette oss alle en god følelse. Nå ser vi fram til å utvikle laget videre, stråler den tidligere landslagssjefen.

Spesielt førsteomgangen tar Høgmo med seg videre før møtet med gamleklubben Moss. Det blir en spesiell kamp for den tidligere Rosenborg- og Tromsø-treneren. 58-åringen har bodd i Moss i en årrekke og har også trent «Mossekråkene».

Enorm interesse

I Moss blir det trolig enda en folkefest, selv om FFK nå er nede på nivå tre i norsk fotball. 5000 tilskuere på Melløs vil ikke overraske noen.

– Den enorme entusiasmen i denne byen er nesten helt uvirkelig. Byen har et så stort fotballhjerte. De har et så stort hjerte for denne klubben. Jeg kan ikke annet enn takke og bukke. De skapte en fantastisk stemning underveis, og mot slutten ga de oss viktig støtte i jakten på denne seieren, sier Høgmo til NTB.

Raufoss topper avdelingen etter sin 4-0-seier mot Elverum lørdag. I en tidvis amper forestilling i Hønefoss tapte HBK 1-2 hjemme mot Grorud, mens Alta vant 1-0 i Narvik borte mot Mjølner i søndagens to øvrige kamper i avdelingen.

