Dansk sykkelprofil tviler på Froome-start i Tour de France

Froome, som har vunnet Tour de France de fire siste årene, er i dopingjegernes søkelys.

I september i fjor avga briten en dopingprøve med altfor høye verdier av astmamedisinen salbutamol. Det skjedde under Vuelta a España. Stoffet er ikke ulovlig i seg selv, men en syklist kan ikke ha en konsentrasjon på mer enn 1000 nanogram per milliliter i kroppen. Froome hadde det dobbelte.

Sky-stjernen har gjennom hele saken bedyret sin uskyld, samtidig som undersøkelser i saken mot ham pågår fortsatt.

Dersom det fortsetter å trekke ut før en endelig avklaring foreligger, vil det kunne spenne bein på Froomes deltakelse i sommerens Tour de France. Jakob Fuglsang tror nemlig ikke arrangørene vil tillate at Froome får delta, av frykt for at briten eventuelt må diskes i etterkant.

– Hvis ikke det var for at det er manges interesser som skal ivaretas, ville saken vært avgjort for lengst. Men deter nok en masse politikk og mye penger involvert, og det kompliserer alt, sier Fuglsang til danske Ekstra Bladet.

Han tror ikke Froome er med når starten på Tour de France går i begynnelsen av juli.

– Jeg har en følelse av at han ikke stiller til start i løpet, for saken trekker åpenbart ut. Det er rart det skal ta så lang tid hvis det har foregått et regelbrudd. Da kan det vel ikke være så vanskelig å treffe en beslutning, sier Fuglsang videre til avisen.

Han understreker samtidig at han har full forståelse for at Froome fortsetter å delta i konkurranser, så lenge han ikke er dømt for noe.

