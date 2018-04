Coly-tabbe berget Sandefjord-poeng i målkalas

NTB Sport

– Vi jobbet «som faen» for å få poeng på slutten. Det klarte vi også. Det er viktig for energien i spillergruppen. Kampen i dag viser at vi er på (riktig) vei, sa Sandefjord-trener Magnus Powell etter kampslutt.

Resultatet gjør at Kristiansund og Sandefjord står på fem poeng hver. Begge har kun to poeng ned til tabelljumbo Start.

Daouda Bamba sendte bortelaget KBK i føringen allerede etter tre minutters spill i hvalfangerbyen. Stian Aasmundsen slo en presis corner inn fra venstre, og foran kassen bredsidet Bamba inn 1-0 foran misfornøyde hjemmefans.

Bamba igjen

Men hjemmelaget slo kjapt tilbake og utlignet seks minutter etter kalddusjen fra KBK. Tidligere Sandnes Ulf- og Strømsgodset-spiss Pontus Engblom fikk ballen med seg inn i boksen, og omringet av flere Kristiansund-forsvarere kjempet svensken ballen inn i nettmaskene fra åtte-ni meter.

Like etter fikk Bamba nok en god mulighet til å score, men denne gangen slapp vertene med skrekken. Det gjorde de derimot ikke to minutter etter pause. Bamba kranglet sin egen retur i mål etter å ha avsluttet et innlegg fra Benjamin Stokke. Dermed var KBK i førersetet igjen.

Og gjestene ga seg ikke med det. I det 74. minutt sendte nevnte Stokke ballen mot mål fra kort hold etter corner. Ballen gikk via vertenes Christer Reppesgård Hansen og inn i nettaket. Frustrerte Sandefjord-spillere måtte innse at det sto 3-1 til gjestene.

Kastrati reduserte

Men kort tid etter fikk hjemmefansen nytt håp. Flamur Kastrati gikk ned i boksen i duell med Dan Peter Ulvestad, og dommer Espen Eskås pekte på straffemerket. Kastrati tok straffen selv, og han omsatte den sikkert i mål. Det var, som med Stokke, Kastratis første seriemål denne sesongen.

Sandefjord presset på for utligning i sluttminuttene, og på overtid fikk vertene uttelling. En corner gikk i KBKs Coly og inn i nettet. Sandefjord-trener Powell jublet som besatt på sidelinjen. Flere scoringer ble det ikke i det målrike oppgjøret.

– Det ble en «krigekamp». Kanskje greit at det ble 3-3, sa Flamur Kastrati.

Sandefjord gjester Tromsø neste serierunde. Da tar Kristiansund samtidig imot Bodø/Glimt.

