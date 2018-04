Bayern-topp slår tilbake mot «opprørende kritikk»

NTB Sport

Fredag bekreftet Bayern at Kovac blir klubbens trener fra neste sesong. Kroaten kommer fra en tilsvarende jobb i Eintracht Frankfurt.

Eintracht-sportsdirektør Fredi Bobic var rask med å rette kritikk mot storklubben for tidspunktet nyheten ble lansert på – og for at han selv ikke ble kontaktet i forkant.

Bayern utløste en klausul i Bobics kontrakt. Dermed var Eintracht-ledelsen i bunn og grunn satt sjakk matt.

Etter lørdagens 5-1-seier over Borussia Mönchengladbach slo Bayern-president Hoeness tilbake mot Bobic-kritikken.

– Vi sa med vilje ingenting om dette fredag, men vi opplevde uttalelsene til Bobic som ganske opprørende, sa han til tyske Sky.

– Først og fremst opptrådte vi profesjonelt, i den forstand at vi utnyttet en klausul i Kovacs kontrakt som han (Bobic) selv laget, fortsatte Hoeness.

Han mener Eintracht-ledelsen skal være glad Bayern ikke ventet med offentliggjøringen.

– Vi tenkte lenge på når vi skulle frankfurterne dette. Vi kunne ha gjort det etter sesongen, hvilket ville vært normalt, men vi ønsket å avklare dette tidlig sånn at de kan finne en erstatter, sa Bayern-toppen.

– Hadde vi sagt dette om fire uker, ville vi fått fred og Frankfurt vært i trøbbel, tilføyde han.

Bobic hevdet at Bayerns offentliggjøring av Kovac-signeringen kom som en overraskelse på ham. Eintracht-lederen kaller toppklubbens fremgangsmåte både uprofesjonell, irriterende og lite respektfull.

