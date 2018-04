Petter Solberg har tatt teten i Spania

NTB Sport

To av fire kvalifiseringsomganger ble kjørt lørdag, og i den første endte Petter Solberg på 2.-plass bak svensken Mattias Ekström.

I den andre kvalifiseringsomgangen var Petter Solberg bestemann. Da fulgte Timmy og Kevin Hansen på de neste plassene.

Solberg har åtte poengs forsprang på Ekström foran søndagens to siste kvalifiseringsomganger.

– For en fantastisk følelse. Det var utrolig utfordrende forhold gjennom hele dagen, og å vinne Q2 og ta teten sammenlagt er et strålende resultat for oss og en flott belønning for laget etter mye hardt arbeid. Det er fortsatt en stor jobb som skal gjøres, og det gjelder å holde seg fokusert, tvitret Solberg.

Johan Kristoffersson følger på 3.-plass i sammendraget med norske Andreas Bakkerud på 4.-plass. Kristoffersson tok en 5.- og 3.-plass lørdag, mens Bakkerud endte på 4.- og 6.-plass.

Søndag kjøres også finalene.

(©NTB)