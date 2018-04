Ordknapp kulturminister om Raw Air-støtte

NTB Sport

– Jeg har sagt at vi skal gå i dialog med Skiforbundet om dette og ser fram til et konstruktivt samarbeid, sier Grande til NTB.

I et intervju fredag opplyste Norges Skiforbund at de trenger ekstern hjelp for å kunne ta med Maren Lundby, Silje Opseth, Anna Odine Strøm og de andre hoppjentene i den norske hoppturneringen Raw Air.

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer kulturministeren på spørsmålet om hva hun tenker om at NSF ikke selv klarer å finansiere kvinneløftet.

Hun har samme «ingen kommentar»-svar på spørsmålet om hva hun tenker om at Skiforbundet har satt som premiss overfor FIS at kulturdepartementet må ta kostnaden for at kvinnene skal få være med i Raw Air.

– Norges Skiforbund har hele veien hatt en god og konstruktiv dialog med kulturministeren om hvordan vi skal inkludere jentene i Raw Air så raskt som mulig, og på så like vilkår som mulig, og vi ser fram til å møtes i nær framtid – noe vi oppfatter at kulturministeren også ønsker, skrev arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund, i en mail til NTB lørdag.

– Vår dialog med kulturministeren er basert på gjensidig tillit og respekt, og vi ønsker ikke å fortløpende orientere om denne dialogen i mediene, fortsatte Lund.

