Nordstad Moen varsler rekordforsøk på Bislett

NTB Sport

Trønderen har lagt skade- og sykdomsproblemer bak seg, og er snart klar for å gyve løs på sommersesongen. I slutten av måneden er han tilbake i konkurranse.

Friidrettsprofilen sjokkerte en hel friidrettsverden med et superløp under Fukuoka-maraton i Japan i desember. Med tiden 2.05.48 satte han en solid norsk og europeisk maratonrekord.

Tiden var i tillegg den raskeste løpt av en ikke-afrikansk løper, og trønderen senket like godt sin egen norske rekord med langt over fire minutter.

Siden kjempeløpet i Fukuoka har Nordstad Moen hatt en lengre treningsperiode enn planlagt. Han skulle blant annet ha vært på startstrek under VM i halvmaraton i Valencia i slutten av mars, men en forkjølelse og problemer i kjølvannet av en matforgiftning tvang ham til å legge vekk de planene.

29. april

Nå er imidlertid 27-åringen klar for å vende tilbake til konkurranse. 29 april løper Nordstad Moen en 10 kilometer i tyske Würzburg, og to dager senere skal han løpe den samme distansen i italienske Oderzo.

– Grunnen til at jeg har valgt å løpe nettopp disse konkurransene, er at jeg har to klare mål i månedene som kommer: Norsk rekord på 10.000-meteren under Diamond League-stevnet på Bislett, og deretter EM i Berlin i august, sier friidrettsprofilen til european-athletics.org.

Årets Bislett Games går av stabelen 7. juni.

– Som en konsekvens av dette, og selv om jeg er i en periode med hard trening og oppkjøring til disse konkurransene, er det fint å holde vanen med å konkurrere i gang, sier Nordstad Moen.

Angriper Nakkim-rekord

Trønderen har 28.15,12 som personlig rekord på 10.000 meter på bane, men i gateløp over samme distanse har han vært helt nede på 27.55. Den norske rekorden på distansen lyder på 27.32,52 og tilhører Are Nakkim.

Den stammer fra juli 1990 og ble satt seks måneder før Nordstad Moen ble født. På Bislett skal den angripes.

Nå ser trønderen fram til å vende tilbake til konkurranse etter en rolig periode.

– Sykdommen og skadeproblemene som forhindret meg i å delta i en halvmaraton for noen måneder siden, satte meg tilbake ganske mye. Men jeg er ikke ute etter å komme opp med unnskyldninger, og jeg er en type som finner stor glede i å utfordre meg selv og konkurrere, sier Nordstad Moen.

I øyeblikket oppholder han seg i høyden i Kenya for å forberede seg inn mot den kommende sesongen.

(©NTB)